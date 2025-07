TRATTATIVA CHIUSA | Marotta lo cede al Napoli | L’ufficialità arriva direttamente dai giornali

La saga di mercato si infiamma: Giuseppe Marotta ha ufficialmente deciso di cedere il suo talento al Napoli, confermato dalle fonti giornalistiche. L’affare, ormai concluso, apre nuove prospettive per i partenopei e movimenta il calciomercato estivo, che ha appena preso il via. Le voci si trasformano in realtà , e il futuro di questo giocatore promette scintille: restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

TRATTATIVA CHIUSA: Marotta lo cede al Napoli L'ufficialità arriva direttamente dai giornali"> La trattativa è oramai conclusa e Giuseppe Marotta ha deciso di cedere il giocare al Napoli. Le ultime sull'affare. Il calciomercato estivo è ormai iniziato. Dopo la breve sessione dal 1° al 10 giugno, il 1° luglio è stato tagliato il nastro di partenza. Ora le semplici voci si possono trasformare anche in trattative concrete e le suggestioni possono diventare realtà . Sarà un'estate come sempre lunga e ricca di sorprese, che non mancano mai. I vari club sparsi in giro per l'Europa e non solo, si sono dunque già attivati per smussare o rafforzare le proprie rose e vedremo quali fumate bianche arriveranno e quali trattative, invece, si interromperanno.

Calciomercato Inter, Marotta vuole chiudere per l’attaccante: svelata la cifra chiesta per la trattativa - Marotta lavora con determinazione per rinforzare l’attacco dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si svelano i dettagli della trattativa con il Parma e la cifra richiesta.

