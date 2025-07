Pacific Fear | un’isola paradisiaca si trasforma in un incubo infernale – Recensione

La Polinesia Francese, con le sue acque cristalline e spiagge da sogno, è il palcoscenico perfetto per un’avventura indimenticabile. Ma quando quattro amiche intraprendono un viaggio verso un’isola nascosta, la bellezza si trasforma in un incubo inaspettato. Tra misteri e tensione, “Pacific Fear” ci guida in un racconto avvincente che mette alla prova il coraggio e l’amicizia. La domanda è: cosa si cela davvero dietro quel paradiso perduto?

La Polinesia Francese è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle spiagge e del surf. E così è anche per Sarah, Hazel, Jennifer e Alicia, quattro amiche appassionate della tavola alla ricerca di onde mai cavalcate da nessuno. Le ragazze assumono Sam, un ex militare riciclatosi come capitano di una piccola barca, affinché le conduca su un’isola misteriosa, cancellata da tutte le mappe. In Pacific Fear il traghettatore avverte Sarah che nessuno è mai tornato da quel luogo e raccomanda loro di non allontanarsi troppo dalla riva, dandole un walkie talkie con un raggio di dieci chilometri per segnalare qualsiasi problema. 🔗 Leggi su Superguidatv.it