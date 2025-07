Sciopero aerei del 10 luglio | chi aderisce e le fasce orarie garantite Gli scali a rischio caos

Il 10 luglio 2025, il trasporto aereo italiano si fermerà per uno sciopero di 24 ore, coinvolgendo piloti, assistenti di volo e personale di terra. Aeroporti chiave come Roma, Milano e altri potrebbero essere interessati da caos e cancellazioni, con fasce orarie garantite variabili. Se hai in programma un volo quel giorno, è fondamentale aggiornarsi sulle fasce garantite e consultare le compagnie per evitare sorprese.

Roma, 8 luglio 2025 - Giovedì 10 luglio il trasporto aereo italiano si fermerà a causa di uno sciopero di 24 ore al quale aderiranno sia il personale di volo che quello di terra. Dalla mezzanotte alle 23:59 dell'intera giornata, infatti, diversi aeroporti della penisola saranno interessati da disagi e astensioni dal lavoro, causate dalla volontà dei rappresentanti del settore di rivendicare migliori condizioni contrattuali e di contestare alcune ristrutturazioni interne considerate penalizzanti. Tra i principali promotori dello sciopero, comunicato ufficialmente anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, figurano unioni sindacali come FLAI Trasporti e Servizi, USB, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL-TA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero aerei del 10 luglio: chi aderisce e le fasce orarie garantite. Gli scali a rischio caos

