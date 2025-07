Juventus Women Girelli infinita anche con l’Italia | arriva l’elogio di Gravina

Cristiana Girelli, stella indiscussa della Juventus Women e simbolo di determinazione, ha scritto ancora una volta un capitolo memorabile della sua carriera. Con 21 reti in 34 presenze stagionali, ha portato la squadra alla conquista di titoli prestigiosi, lasciando il segno anche con l’Italia. La sua abilità e dedizione sono un esempio per tutti gli appassionati di calcio femminile. E mentre il suo valore viene riconosciuto ufficialmente, si prepara a scrivere nuovi successi.

21 reti in 34 presenze. Questo è stato lo score stagionale di Cristiana Girelli con la Juventus Women, trascinata dalla propria numero 10 alla conquista sia dello Scudetto sia della Coppa Italia. L’attaccante della Vecchia Signora ha una volta di più dimostrato quanto è in grado di essere decisiva anche a 35 anni e sta facendo lo stesso anche con la maglia dell’Italia. L’ennesima dimostrazione è arrivata nella serata di ieri, quando nel corso degli Europei che si stanno svolgendo in Svizzera, ha sfoderato una nuova prestazione da trascinatrice. Gol e miglior giocatrice in Portogallo-Italia. Seppur non sia bastata per battere il Portogallo, che ha trovato la rete dell’1-1 proprio nel finale, e per conquistare la matematica qualificazione agli ottavi di finale, la partita di Girelli è stata da incorniciare, condita anche da una rete da stropicciarsi gli occhi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com