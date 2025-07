Anche Carhartt WIP è pronto al ritorno dei Clipse.

dettagli distintivi che riflettono l’essenza autentica del duo. Questa collaborazione esclusiva promette di conquistare i fan con uno stile urbano e raffinato, perfetto per affrontare il ritorno in grande stile. Un’occasione unica per unire musica e moda in un connubio irresistibile. Se sei un appassionato di Clipse o semplicemente ami l’abbigliamento di qualità, questa capsule collection è da non perdere.

È decisamente un bel periodo per i fan dei Clipse. Non solo il duo hip hop composto dai fratelli Pusha T e No Malice è ormai pronto a pubblicare il suo nuovo disco Let God Sort 'Em Out, in uscita l’11 luglio e accompagnato da un tour mondiale, ma ha anche deciso di creare una capsule collection per l’occasione. I Clipse hanno infatti unito le forze con Carhartt WIP per creare una serie di capi caratterizzati dalla palette minimalista e dalle silhouette classiche. È il caso della OG Detroit Jacket in denim nero con dettagli tono su tono e il titolo dell’album sul retro, ma anche della OG Active Jacket in Dearborn Canvas pesante, decorata con una serie di grafiche in bianco sul petto e il logo del duo sul retro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it