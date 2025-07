Hamilton si schiera con Vasseur | E’ l’uomo giusto per tornare in vetta Ma il team principal della Ferrari resta in bilico

Hamilton si schiera con Vasseur, credendo che sia l’uomo giusto per riportare la Ferrari ai vertici della Formula Uno. Nonostante le difficoltà e le voci di un possibile cambio in team principal, il sette volte campione del mondo resta convinto che con la leadership giusta, il team può risalire la china. Hamilton crede nel potenziale della squadra e nel futuro promettente che potrebbe riservare questa stagione, dimostrando come il talento possa fare la differenza anche nei momenti più difficili.

L'ultimo Gp di Formula uno, disputato a Silverstone, in Gran Bretagna, ha visto ancora una volta la Ferrari sotto tono, con i due piloti, Hamilton e Leclerc,giù dal podio. A farne le spese di questa ennesima stagione deludente potrebbe essere il team principal, Frederic Vasseur, per il quale si parla di un addio al termine della campionato. Nonostante ciò, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, si schiera a sua difesa. HAMILTON SI SCHIERA CON VASSEUR: "DEVE PROSEGUIRE IN FERRARI" In una intervista rilasciata all'emittente britannica Channel 4, si augura la permanenza del team principal della scuderia di Maranello, malgrado si parla con insistenza di una possibile non riconferma: " Credo che Fred sia l'uomo giusto per portarci in vetta.

