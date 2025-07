Calcio femminile Germania vittoriosa in rimonta contro la Danimarca negli Europei 2025

Nel cuore di Basilea, le protagoniste del Gruppo C degli Europei 2025 si sono affrontate in un match emozionante e ricco di suspense. La Germania, reduce da un’ottima prestazione contro la Polonia, ha tentato la scalata, mentre la Danimarca, uscita sconfitta dalla prima sfida, cercava il riscatto. Una partita equilibrata e carica di tensione, che alla fine ha visto le campionesse in carica conquistare una vittoria in rimonta. La storia di questa sfida è destinata a essere ricordata.

Serata dedicata al Gruppo C della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Ad aprire le danze sono state Germania e Danimarca al St. Jakob-Park di Basilea (Svizzera). Le tedesche erano reduci dal successo (2-0) all’esordio contro la Polonia, mentre le danesi erano state sconfitte 1-0 dalla Svezia. Una partita dall’andamento molto equilibrato in cui a gonfiare la rete per prime sono state le tedesche al 18?, ma il VAR ha annullato la marcatura per la posizione di fuorigioco di Klara Buhl. Al 26? sono state, dunque, le danesi a trovare la via del gol. L’attaccante della Juventus, Amalie Vangsgaard, si è fatta trovare pronta all’appuntamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Germania vittoriosa in rimonta contro la Danimarca negli Europei 2025

In questa notizia si parla di: calcio - femminile - germania - danimarca

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

#CalcioFemminile #WEURO2025 Danimarca avanti a sorpresa all'intervallo sulla Germania, Vangsgaard in gol. Tedesche sfortunate col VAR, ma finora non molto efficaci. Danesi pericolose in ripartenza e con un impianto di gioco solido. #GermaniaDanimarc Vai su X

Europei calcio femminile. Germania-Polonia 2-0. Tedesche in testa al Gruppo C per miglior differenza reti Nella partita delle 18 la Svezia ha superato la Danimarca con una rete di Angeldahl al 55' Aggiornamenti e dirette su Rainews.it https://www.rainews.it/m Vai su Facebook

Europei calcio femminile, Germania-Danimarca 2-1 al 66'. Alle 21 Polonia-Svezia; Europei di calcio femminile: Germania-Danimarca, orario, probabili formazioni e dove vederla; La Germania batte la Danimarca in rimonta.

Germania - Danimarca 2-1: vittoria in rimonta per le tedesche - 0 con Sara Holmgaard, che insegue un lancio lungo e batte di mezzo volo, ma Berger para. Riporta it.uefa.com

Le tedesche battono la Danimarca, a fatica - La Germania vola ai quarti di finale con la sua seconda vittoria consecutiva nel Gruppo C di Euro 2025. Secondo cdt.ch