Armani Privé una collezione profonda come il nero della notte

Armani Privé ha svelato una collezione avvolta nel mistero e nell’eleganza, come il nero più profondo della notte. Durante lo show, si è respirata un’atmosfera carica di emozione e partecipazione, simbolo di un’arte sartoriale senza tempo. Giorgio Armani, con la sua consueta passione, ha condiviso un pensiero che riflette l’impegno e la dedizione dietro ogni dettaglio, sottolineando come la perfezione nascosta nel suo lavoro sia il cuore pulsante di questa straordinaria creazione.

Per capire il clima di emozione e partecipazione che si è respirato durante lo show di Armani Privé, vale la pena riportare il lungo pensiero che Giorgio Armani ha affidato alla stampa e ai suoi ospiti, venuti, come consueto, da tutte le parti del mondo. «Se sono arrivato fino a qui è per la concentrazione ferrea e l’attenzione maniacale con cui controllo tutto. Lo sto facendo anche adesso. Pur non essendo a Parigi hoseguito e curato da remoto, in collegamento video, ogni aspetto della sfilata, dai fitting alla sequenza e al trucco. Quel che si vedrà ha la mia approvazione e la mia firma». «In vent’anni di Armani Privé, è la prima volta che non sono a Parigi. 🔗 Leggi su Panorama.it