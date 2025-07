La prima di Tadej Pogacar al Tour de France 2025 è la centesima

La prima vittoria di Tadej Pogacar al Tour de France 2025 segna un traguardo storico: la centesima tappa, la celebre Rampe Saint-Hilaire, ha messo alla prova anche i più forti. In un tratto di strada che non lascia spazio a illusioni, Pogacar e Vingegaard hanno dimostrato ancora una volta il loro valore, lasciando gli avversari indietro pedalata dopo pedalata. È qui che nasce la leggenda.

La Rampe Saint-Hilaire è una cattiveria di strada nel bel mezzo di Rouen. Quanto meno però è sincera: ammette con candore la sua natura di rampa, ed escludente alla maniera di Sant'Ilario contro ogni eresia. È stata escludente pure la Rampe Sain-Hilare, come doveva essere con i suoi 900 metri al 10,6 per cento di pendenza media. Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sono rimasti soli, con gli avversari che pedalata dopo pedalata si rimpicciolivano alle loro spalle. Tadej Pogacar davanti a fare un ritmo impossibile per i più, Jonas Vingegaard alle sue spalle, attaccato alla sua ruota. L'ha persa solo per pochi attimi, si è girato quando non doveva per controllare le fatiche altrui, ha perso una pedalata che gli è costata qualche metro, si è prontamente riportato in scia del campione del mondo.