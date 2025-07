Emergenza caldo quanto mi costi

L’emergenza caldo sta diventando un vero e proprio salasso per le nostre tasche, oltre a mettere a rischio salute e ambiente. Quanto ci costa davvero questa ondata di calore? Scopriamo insieme i numeri e le strategie per affrontare al meglio questa stagione infuocata, perché conoscere il problema è il primo passo verso soluzioni più sostenibili e meno onerose.

Il caldo ha conseguenze non solo per la salute e l'ambiente, ma anche per il portafoglio. Servizio di Lucia Ascione TG2000.

E’ già emergenza caldo, prevista pre-allerta in 9 città - L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma il caldo torrido è già in agguato, con pre-allerta in 9 città italiane.

L'ondata di caldo esplosa a Napoli, nell'ultima settimana, ha fatto scattare protocolli d'emergenza e procedure ad hoc negli ospedali cittadini. Il rischio di compromettere la propria salute, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze da bollettino rosso,

Emergenza caldo quanto mi costi; L’effetto del caldo record nelle stalle e nei campi; Caldo estremo: a rischio 1 milione e 200mila minori in Italia.

Emergenza caldo, animali a rischio vita in Sardegna per la mancanza d'acqua. Cala la produzione di latte in Piemonte - Ventilatori e doccette nelle stalle e pasti integrati con minerali e potassio.

Emergenza caldo: arriva il protocollo nazionale per il lavoro. Cosa prevede la bozza - Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali per quel che riguarda la sospensione o la riduzione delle ore in servizio; abbigliamento, indumenti e dis ...