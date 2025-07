Aleksandar Stankovic verso il Brugge? Inter ferrea | la presa di posizione sulla recompra! Le ultime

Aleksandar Stankovic, talento promettente e figura chiave nel futuro dell’Inter, si trova al centro di una trattativa calda con il Brugge. La società nerazzurra mantiene una posizione ferrea sulla recompra, facendo chiarezza sulle ultime novità di mercato e sul destino del giovane serbo. Mentre si delineano i prossimi passi, il suo futuro potrebbe prendere una piega decisiva, influenzando le strategie di entrambe le società e suscitando grande attenzione tra gli appassionati.

sulla trattativa per il serbo. Gli uomini del calciomercato Inter stanno continuando a lavorare sulle operazioni in uscita, cercando di ottimizzare la propria rosa e di fare spazio a eventuali nuovi innesti. Tra le situazioni più calde c’è quella di Aleksandar Stankovi?, giovane centrocampista serbo classe 2005, che potrebbe dire addio ai nerazzurri in questa finestra di mercato. A rivelarlo è il sito di Gianluca Di Marzio, uno dei più accreditati esperti di mercato, che ha fornito aggiornamenti sulla trattativa in corso con il Club Brugge, squadra belga interessata al calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic verso il Brugge? Inter ferrea: la presa di posizione sulla recompra! Le ultime

