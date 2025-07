Luca Casarini sfregio a Matteo Piantedosi | Emozioni

Luca Casarini, esponente di spicco e fondatore di Mediterranea, non perde occasione per scatenare emozioni forti con il suo commento sulla recentissima vicenda di Matteo Piantedosi in Libia. La notizia del suo respingimento ha acceso i riflettori sulla complessit√† della politica migratoria e sulle tensioni internazionali. Ma cosa ne pensa Casarini? Scopriamo insieme come questa situazione si intreccia con le sue opinioni e le sue emozioni pi√Ļ profonde.

La notizia che Matteo Piantedosi √® stato respinto una volta atterrato in Libia sta facendo esultare la sinistra. E tra questi non pu√≤ mancare Luca Casarini, capomissione e uno dei fondatori della ong Mediterranea. "Chiamale se vuoi, emozioni. Piantedosi, con i suoi compari ministri degli interni di Grecia e Malta, era in tour in Libia per comprare altri servizi delle milizie affidandogli il solito compito: fermare in ogni modo nei loro lager o nelle loro fosse comuni, donne, uomini e bambini migranti che tenteranno di attraversare il mediterraneo questa estate. Ma Piantedosi, il respingitore, √® stato respinto da Benghazi",¬†scrive sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Luca Casarini, sfregio a Matteo Piantedosi: "Emozioni"

