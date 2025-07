Osimhen Juve la notizia fa sperare i bianconeri | A queste condizioni non si fa nulla col Galatasaray Ci sono importanti aggiornamenti

Le voci su un possibile trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus fanno sperare i tifosi bianconeri. Tuttavia, le condizioni attuali e gli ultimi aggiornamenti sul fronte del Napoli e del Galatasaray complicano il quadro di mercato. Con l'estate ancora calda, i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il destino dell'attaccante nigeriano e le strategie dei club coinvolti. La domanda resta: sarà questa la volta buona per vedere Osimhen in bianconero?

Osimhen Juve, la notizia fa sperare i bianconeri: gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante nigeriano. Il Napoli sta affrontando un autentico rompicapo in questa sessione di mercato, con al centro della scena il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, protagonista di una stagione straordinaria con la maglia azzurra, ha attirato l'attenzione di numerosi club tra cui anche il calciomercato Juve, ma la sua cessione continua a essere uno dei temi più discussi e complessi per il presidente Aurelio De Laurentiis. Osimhen Juve, ci sono importanti novità . La situazione di Osimhen ha visto un episodio clamoroso con l'offerta faraonica arrivata dall'Al Hilal, che avrebbe garantito al giocatore un ingaggio da capogiro pari a 40 milioni di euro all'anno.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

