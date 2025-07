Valentin Carboni Genoa prestito ad un passo! Ecco quando può arrivare la fumata bianca

Valentin Carboni sta per approdare al Genoa: il trasferimento si avvicina e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. I tifosi rossoblù sono in trepidante attesa di conoscere l’esito di questa operazione, che promette di rinvigorire l’attacco della squadra. Con i dettagli ancora in evoluzione, tutto lascia pensare che presto si possa ufficializzare l’accordo, portando un nuovo talento in Liguria. Restate sintonizzati: la prossima mossa potrebbe essere imminente.

per il trasferimento dell'argentino. I dirigenti del mercato Inter continua a lavorare anche sulle operazioni in uscita, con l'obiettivo di definire alcune situazioni legate ai giocatori in prestito o in cerca di una nuova destinazione. Secondo le ultime notizie riportate dal sito di Gianluca Di Marzio, uno dei movimenti in corso riguarda Valentin Carboni, giovane talento nerazzurro. L'Affare con il Genoa. Il trequartista argentino classe 2005, che ha avuto esperienze in prestito al Marsiglia nella scorsa stagione, è uno dei nomi più discussi in casa Inter.

