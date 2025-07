La scanno viva | la frase choc di Lady Dragotto contro l' assessore Elvira Amata nelle intercettazioni

Una frase choc di Lady Dragotto scuote il mondo politico siciliano: nel corso di intercettazioni, Caterina Marcella Cannariato, moglie dell’imprenditore Tommaso Dragotto, si lascia andare a parole forti contro l’assessore Elvira Amata, dichiarando: «la scanno viva». Questa rivelazione, risalente al 16 febbraio 2024, apre un nuovo capitolo di tensione e mistero sulle infiltrazioni e i rapporti tra politica e imprenditoria nell’isola. La vicenda promette di avere ripercussioni significative.

Elvira Amata «non può dire più niente, lei di no non me lo può dire perchè la scanno viva». Così, in un dialogo con Valeria Lo Turco, segretaria particolare dell'assessore regionale al Turismo della Sicilia, Elvira Amata, si esprimeva l'imprenditrice Caterina Marcella Cannariato: una conversazione, risalente al 16 febbraio 2024, in cui la moglie dell'imprenditore Tommaso Dragotto metteva.

Inchiesta Galvagno, tra gli indagati anche l’assessora di FdI Elvira Amata - L'inchiesta che scuote la politica siciliana si arricchisce di un nome noto: Elvira Amata, assessora regionale al Turismo e figura di Fratelli d’Italia, è tra gli indagati insieme a Gaetano Galvagno.

“Mammina, papi” e i contributi dalla Amata. “Altrimenti la scanno” - Secondo la Procura di Palermo, in queste parole pronunciate dall’imprenditrice Marcella Cannariato e intercettate dai finanzieri del Nucleo di polizia economico- livesicilia.it scrive