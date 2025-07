Toni Brandi | Il transumanesimo è il male non prevarrà

In un clima di crescente tensione culturale, Toni Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus, lancia un forte monito contro le ingerenze del transumanesimo e le ideologie che promuovono aborto, suicidio assistito e dottrina gender. Con determinazione, Brandi avverte: «Il fine ultimo è sostituire Dio», sottolineando come il mondo stia reagendo a queste sfide. A settembre, le «Tavole di Assisi» si preparano a essere un momento decisivo per i cristiani conservatori. Continua a leggere.

L’affondo del presidente di Pro vita e famiglia onlus contro chi propaganda aborto, suicidio assistito e dottrina gender: «Il fine ultimo è sostituire Dio, ma il mondo sta reagendo». A settembre le «Tavole di Assisi», l’evento per i cristiani conservatori. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Toni Brandi: «Il transumanesimo è il male, non prevarrà »

In questa notizia si parla di: toni - brandi - transumanesimo - male

Toni Brandi: «Il transumanesimo è il male, non prevarrà ».

Toni Brandi torna a promettere assistenza legale gratuita a chi delinquerà a danno delle famiglie gay - Naufragato il suo tentativo di ottenere una fantomatica "obiezione di coscienza" che permettesse ai ... Scrive gayburg.com

Toni Brandi torna invocare il "diritto" per i genitori di poter infliggere torture psicologiche ai bambini gay - Toni Brandi torna invocare il "diritto" per i genitori di poter infliggere torture psicologiche ai bambini gay 3 luglio 2016 Non passa giorno senza che l'associazione di Toni Brandi non immetta in ... Come scrive gayburg.com