Chiellini diventa proprietario di Los Angeles FC ufficiale | cosa succede con la Juventus

Giorgio Chiellini, icona della Juventus e della Nazionale Italiana, si apre a un capitolo tutto nuovo diventando ufficialmente proprietario del Los Angeles FC. Questa sorprendente evoluzione segna una svolta importante nella sua carriera, lasciando intuire quali siano le future strategie per l’ex difensore. Ma cosa cambierà per la Juventus e il suo ruolo nel calcio italiano? Scopriamo insieme le ripercussioni di questa scelta innovativa.

. Nuovo ruolo per l’ex difensore Una nuova, prestigiosa avventura per Giorgio Chiellini, che sancisce in modo definitivo il suo legame con il Los Angeles FC. L’ex leggendario difensore della Juventus e della Nazionale Italiana è entrato ufficialmente a far parte del gruppo di proprietari . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiellini diventa proprietario di Los Angeles FC, ufficiale: cosa succede con la Juventus

In questa notizia si parla di: chiellini - angeles - juventus - diventa

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio Vai su Facebook

Chiellini, niente Juve: entra nello staff del Los Angeles FC; La lunga storia d'amore tra Chiellini e la Juventus; Giorgio Chiellini diventa brand ambassador di Zondacrypto.

UFFICIALE Chiellini, l’annuncio che spiazza i tifosi della Juve - proprietario del Los Angeles FC: “Mantengo i miei impegni con la Juve” “Il LAFC ha superato ogni aspettativa – ha sottolineato Chiellini – mi ha dato la possibilità di chiudere la ... Secondo calciomercato.it

Chiellini, ritorno ufficiale alla Juventus: "Bentornato a casa". Ecco cosa farà - Tuttosport - Ma proprio dall'annata in cadetteria in poi Chiellini diventa un punto di riferimento per la Juve, ... Da tuttosport.com