Dazi Trump il tycoon minaccia tariffe del 200% su prodotti farmaceutici e 50% su rame poi sull’Ue | Lettera in arrivo entro 2 giorni

Donald Trump, il tycoon e presidente degli Stati Uniti, torna a scuotere i mercati con un annuncio clamoroso: minaccia tariffe del 200% su farmaci e del 50% sul rame, e una lettera in arrivo entro due giorni dall'UE. Ma non è tutto: il suo messaggio si estende anche ai Paesi dei Brics, con un avvertimento di tariffe del 10%. Una mossa che potrebbe ridisegnare le alleanze commerciali globali, lasciando tutti attenti alle prossime mosse.

Non solo Europa: Trump ha voluto lanciare un messaggio anche al blocco dei Brics, annunciando che “chiunque faccia parte dei Brics riceverĂ presto un'aliquota tariffaria del 10%” Nel corso di una riunione di governo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’intenzione di i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi Trump, il tycoon minaccia tariffe del 200% su prodotti farmaceutici e 50% su rame, poi sull’Ue: “Lettera in arrivo entro 2 giorni”

In questa notizia si parla di: trump - dazi - tycoon - minaccia

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Sono arrivate come preannunciato dopo le 18, a mercati europei chiusi, le prime lettere di Donald Trump che fissano i nuovi dazi decisi dalla Casa Bianca Vai su Facebook

Dallo scontro con la Spagna emerge la possibilità che il tycoon applichi balzelli differenziati. Sánchez: con gli Usa siamo in deficit commerciale. Al Consiglio si è parlato di quota 10%. La Casa Bianca apre a una proroga sulla scadenza del 9 luglio. Vai su X

Dazi, scatta l’ora X. In partenza le lettere di Trump; Trump conferma l'invio delle lettere sui dazi. Ore importanti per l'Europa; Le lettere-ultimatum di Trump per i dazi: Prendere o lasciare. In casa la guerra col partito ridicolo di Musk.

Trump, nuova minaccia sui dazi: 200% sui farmaci e 50% sul rame. «Lettera all’Ue entro due giorni» - Il presidente Usa: «La Ue ora ci sta trattando molto bene, probabilmente siamo a due giorni dall'invio della lettera» ... Come scrive msn.com

Trump rinvia dazi al 1° agosto. “Ue ci sta trattando bene, entro 2 giorni lettera” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rinvia dazi al 1° agosto. Riporta tg24.sky.it