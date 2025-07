La Stroke Unit dell'ospedale Moscati di Avellino premiata tra le migliori d'Europa

Un riconoscimento straordinario per la Stroke Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino, premiata tra le migliori d’Europa. A Helsinki, ha ricevuto il prestigioso premio "Diamante" per l'eccellenza nella cura e gestione dell’ictus cerebrale, suscitando orgoglio tra i vertici dell’ospedale. Un traguardo che testimonia l’impegno e la qualità del nostro sistema sanitario. Continua a leggere per scoprire come questa eccellenza fa la differenza nella vita dei pazienti.

Ad Helsinki ricevuto il premio "diamante" nella cura e gestione dell'ictus cerebrale: soddisfazione tra i vertici dell'ospedale avellinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ospedale - stroke - unit - moscati

Sanità: un premio per la 'stroke unit' del Moscati; La Stroke Unit dell’ospedale Moscati di Avellino premiata tra le migliori d’Europa; Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera Moscati sul podio d’Europa.

La Stroke Unit dell’ospedale Moscati di Avellino premiata tra le migliori d’Europa - Ad Helsinki ricevuto il premio "diamante" nella cura e gestione dell'ictus cerebrale: soddisfazione tra i vertici dell'ospedale avellinese ... Come scrive fanpage.it

Sanità: un premio per la 'stroke unit' del Moscati - La Stroke Unit dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino si conferma centro "Diamond", riconoscimento rilasciato a cadenza trimestrale dall'European Stroke organisation per l'eccelle ... Si legge su ansa.it