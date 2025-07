Morte all’aeroporto di Bergamo | 35enne risucchiato dalle turbine di un aereo

Una tragedia sconvolge l'aeroporto di Bergamo: un uomo di 35 anni perde la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un Airbus A319 in fase di decollo. La sua corsa disperata attraverso terminal e barriere di sicurezza si conclude in un drammatico epilogo sulla pista di Orio al Serio. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e sui sistemi di protezione di uno degli scali più trafficati d’Italia.

Una corsa disperata di 200 metri attraverso terminal, controlli e barriere di sicurezza. Poi il drammatico epilogo sulla pista di Orio al Serio, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita risucchiato dal motore di un Airbus A319 in fase di decollo. La tragedia si è consumata questa mattina alle 10.35 all’aeroporto di Bergamo, scuotendo la comunità aeroportuale e sollevando interrogativi inquietanti sui sistemi di protezione di uno degli scali più trafficati d’Italia. La ricostruzione dell’accaduto presenta ancora molti punti oscuri, ma le prime testimonianze raccolte dalle autorità delineano un quadro agghiacciante. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Morte all’aeroporto di Bergamo: 35enne risucchiato dalle turbine di un aereo

In questa notizia si parla di: aeroporto - bergamo - risucchiato - morte

VIDEO | Sul ripristino del volo per Bergamo Ryanair non si sbilancia, ma assicura: per l'aeroporto è un momento di crescita - Nel recente video riguardante Ryanair, Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazione per l'Italia, analizza la situazione del volo da Pescara a Bergamo.

Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sospesi i voli all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio «a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine». Lo Vai su Facebook

Dramma a Bergamo. Il traffico aereo nello scalo di Orio al Serio è stato sospeso a causa della morte di una persona in pista.Ritardi,deviazioni e cancellazioni di voli per tutta la mattina.Secondo le prime informazioni,l'uomo è stato risucchiato dal motore di un a Vai su X

Orio al Serio, un uomo muore risucchiato dal motore di un aereo: ipotesi suicidio; Fa irruzione in pista, 35enne muore risucchiato dal motore di un aereo a Bergamo; Tragedia a Orio al Serio: muore risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Voli sospesi per due ore.

Bergamo, chiuso l’aeroporto di Orio al Serio: persona risucchiata dal motore di un aereo - Grave incidente all’aeroporto di Orio al Serio: una persona è morta sulla pista. la7.it scrive

Fa irruzione in pista, 35enne muore risucchiato dal motore di un aereo a Bergamo - Per cause ancora da chiarire un uomo è morto nella mattinata di oggi dopo aver fatto irruzione in una pista dell’aeroporto Orio al Sergio di Bergamo. Scrive msn.com