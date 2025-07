Processo Morandi i pm | Schede sui controlli copiate e incollate e controlli in calo

Dal 1991 al tragico crollo del Ponte Morandi, nel 2018, le ispezioni sulla pila 9 sono state solo tre, evidenziando un preoccupante calo dei controlli. Una gestione che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla responsabilit√†. √ą ora di fare luce su questa grave negligenza e garantire che simili tragedie non si ripetano mai pi√Ļ.

Genova ‚Äď ¬ęDal 1991 al crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto del 2018, ci sono state solo tre ispezioni all‚Äôantenna, cio√® la parte sommitale, della pila 9 (il punto da cui si √®. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Processo Morandi, i pm: ‚ÄúSchede sui controlli copiate e incollate e controlli in calo‚ÄĚ

