PALLANUOTO | Alessandro Di Somma 15 anni in A1 e una verità scomoda sul futuro

Alessandro di Somma, 15 anni di battaglie in A1 e protagonista di una carriera straordinaria, condivide una verità scomoda sul futuro dello sport. Dopo aver scritto pagine memorabili, dall’Euro Cup ai nuovi ruoli di dirigente, racconta la pallanuoto da dentro, tra passione e lucidità. Conduce Alice Liverani, supportata da Andrea Addezio, e ci immerge in un mondo dove, dalla vasca alla scrivania, la passione non si ferma. Un finale da vivere fino in fondo.

Con oltre 15 stagioni nella massima serie, un finale da protagonista con la storica qualificazione all’Euro Cup e un nuovo ruolo da dirigente, Alessandro racconta la pallanuoto vissuta da dentro, con lucidità e passione. Conduce: Alice Liverani con il supporto di Andrea Addezio In questo video: Dalla vasca alla scrivania: come cambia lo sguardo sullo sport Una verità cruda: la pallanuoto può ancora essere un mestiere? L’orgoglio di chiudere con una qualificazione europea Il confronto con Edoardo Di Somma e le sfide dei club italiani ISCRIVITI al canale, lascia un LIKE e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste FOCUS – PALLANUOTO!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - PALLANUOTO: Alessandro Di Somma, 15 anni in A1 e una verità scomoda sul futuro

