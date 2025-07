Mentre il calcio piange Diogo Jota la Guardia Civil indaga su velocità e dinamica dello schianto Guardian

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane talento portoghese del Liverpool. Mentre le autorità spagnole indagano sulla dinamica dello schianto, si solleva il velo su un'inchiesta che potrebbe svelare dettagli cruciali sulla tragedia. La perdita improvvisa di Jota scuote il cuore dei suoi tanti fan e colleghi, lasciando un vuoto difficile da colmare. La verità sulla dinamica dell’incidente potrebbe rivelarsi decisiva...

La morte improvvisa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha sconvolto il mondo del calcio. Il 28enne è rimasto vittima di un grave incidente stradale in Spagna insieme al fratello AndrĂ©, mentre viaggiavano a bordo di una Lamborghini. Le autoritĂ locali hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, e i primi elementi raccolti fanno ipotizzare un’eccessiva velocitĂ al momento dell’uscita di strada. Ne ha parlato oggi il Guardian, citando fonti della Guardia Civil spagnola, secondo cui Jota sarebbe stato alla guida del veicolo al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mentre il calcio piange Diogo Jota, la Guardia Civil indaga su velocitĂ e dinamica dello schianto (Guardian)

Familiari, tifosi, membri di club, numerose personalità del mondo del calcio e persone comuni hanno reso l'ultimo commosso addio all'attaccante del Liverpool e stella della nazionale portoghese, Diogo Jota, 28 anni, e al fratello Andrè, di 26, morti in un incide

