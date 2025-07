Chi è Fabio Stefanini il futuro marito di Valentina Vignali

Fabio Stefanini, il futuro marito di Valentina Vignali, è molto più di un semplice atleta: è un protagonista nel mondo del basket, con un talento che ha conquistato il cuore dei tifosi e delle followers di Valentina. Nato nel 1993 a Pesaro, l’exploit professionale di Fabio lo ha portato a calcare i parquet di tutta Italia, lasciando un’impronta indelebile. La loro storia d’amore si arricchisce ora di un nuovo capitolo: il grande passo.

Fabio Stefanini è il futuro marito di Valentina Vignali, personaggio televisivo e sportiva che ha segnato il mondo del basket con il suo talento. Amatissima sui social, Valentina ha raccontato la romantica proposta di nozze del compagno, postando un video in cui ha annunciato le nozze. Chi è Fabio Stefanini. Classe 1993, originario di Pesaro, Fabio Stefanini è un giocatore di basket professionista che milita da tempo nell'Avellino. In passato ha giocato in altre squadre importanti come il Reyer Venezia, il Piombino, il Piacenza, l'Empoli, il Letto, il Ragusa e il Senigallia. Visualizza questo post su Instagram In passato Valentina Vignali e Fabio Stefanini erano stati legati.