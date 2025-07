Belen e Olly storia già finita | Insieme una sola notte

Belen Rodriguez e Olly, una breve fiammata di passione conclusasi in una sola notte, hanno ormai deciso di chiudere il capitolo. Dopo i rumors di un flirt che aveva acceso l'attenzione dei fan, è arrivata la conferma: niente storie durature, solo un momento di svago. Alessandro Rosica svela i retroscena di questa breve avventura: i protagonisti hanno preferito non impegnarsi oltre, lasciando spazio alla loro libertà . La loro storia si conclude qui, con un addio senza rimpianti.

