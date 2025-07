Trump | Sto valutando sanzioni molto dure contro la Russia Putin è gentile ma inutile | ci dice un sacco di ca…te

Donald Trump, durante una riunione alla Casa Bianca, ha annunciato la valutazione di sanzioni molto dure contro la Russia, sottolineando come le menzogne di Putin siano "inutili" e che molte vite in Ucraina stanno pagando il prezzo di questa guerra. La sua fermezza si unisce alla richiesta di verità e giustizia, mentre nel frattempo il mondo osserva con attenzione le sue prossime mosse. Trump ci ricorda che la trasparenza e la fermezza sono fondamentali in tempi di crisi.

Donald Trump sta valutando «sanzioni molto dure» nei confronti della Russia. In Ucraina «molte persone stanno morendo e questo deve finire. Putin ci dice un sacco di c.ate: vogliamo sapere la verità . È sempre molto gentile, ma alla fine si rivela inutile», ha detto il presidente degli Stati Uniti, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una riunione del governo alla Casa Bianca. Nel corso dell’incontro Trump ha anche rivelato di «parlare spesso» con il presidente cinese Xi Jinping e di avere con lui un buon rapporto. Trump: «Valuto sanzioni molto dure per la Russia. Putin ci dice un sacco di ca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump: «Sto valutando sanzioni molto dure contro la Russia. Putin è gentile, ma inutile: ci dice un sacco di ca…te»

In questa notizia si parla di: trump - molto - valutando - sanzioni

Ucraina, Trump: “Lunedì chiamerò Putin e poi Zelensky per fermare il ‘bagno di sangue’, spero finisca questa guerra molto violenta” - Lunedì, Donald Trump ha annunciato che would chiamare Putin e Zelensky per cercare di fermare il violento bagno di sangue in Ucraina.

È stato un errore cacciare la Russia dal G8: Donald Trump, nel bilaterale a Kananaskis (Canada) con il premier canadese Mark Carney, ha dichiarato di essere contrario all’uscita del Paese guidato da Vladimir Putin dall’attuale G7, il gruppo che riunisce i capi Vai su Facebook

Putin ci dice cazzate, Trump e il video dello sfogo; Ucraina, Trump: Putin gentile ma dice un sacco di stronzate; Morto al fronte un altro foreign fighter italiano. Kiev colpisce una base aerea di caccia in Russia - Media Kiev, gasdotto esploso nell'estremo oriente russo.

Ue, 1 altro mld a Zelensky. Trump: "Deluso da Putin, manderemo altre armi all'Ucraina" - Gli Stati Uniti hanno solo circa il 25% dei missili intercettori Patriot sarebbe questa la causa del congelamento delle armi a Kiev. Scrive msn.com

Ucraina, Trump attacca ancora Putin: “Non vuole fermarsi, solo continuare a uccidere gente, potrebbero arrivare sanzioni” - Trump attacca Putin dopo la telefonata: “Non vuole fermarsi, vuole solo continuare a uccidere gente in Ucraina”. Segnala affaritaliani.it