Tajani | ‘sfiducia a von der Leyen atto grave e irresponsabile’

''Noi - ha detto - voteremo convintamente la fiducia a Ursula von der Leyen, l'Europa e l'Italia hanno bisogno di stabilità''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: ‘sfiducia a von der Leyen atto grave e irresponsabile’

In questa notizia si parla di: leyen - tajani - sfiducia - atto

Ue, Tajani: sfiducia von der Leyen grave e irresponsabile; Tajani: “Sfiduciare Von der Leyen atto irresponsabile, Europa ha bisogno di stabilità”; UE, Tajani attacca: Irresponsabile la sfiducia a von der Leyen.

Ue, Tajani: sfiducia von der Leyen sarebbe grave e irresponsabile - (askanews) – Votare la sfiducia a Ursula von der Leyen sarebbe un “errore grave” e un atto “irresponsabile”. Scrive askanews.it

Caso Pfizer, mozione di sfiducia contro von der Leyen: voto in Commissione europea - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Pfizer, mozione di sfiducia contro von der Leyen: voto in Commissione europea ... Come scrive tg24.sky.it