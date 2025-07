Incendi a Sassari e alla Maddalena fiamme vicino alle case | persone evacuate via mare – Video

Una giornata di emergenza infuocata sulla Sardegna orientale, con incendi che minacciano abitazioni e la gente costretta a evacuare via mare. A Sassari e alla Maddalena, le fiamme si sono avvicinate alle case, scatenando una corsa contro il tempo per mettere in salvo i residenti. La Capitaneria di Porto e le autoritĂ locali stanno lavorando senza sosta per proteggere vite e patrimoni. La lotta contro gli incendi continua in tutta la regione.

Giornata di allerta per gli incendi in tutta la Sardegna orientale dove è scattato il bollino rosso (preallarme). Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel nord Sardegna, a causa di un incendio che è divampato vicino alle abitazioni. Le persone sono state soccorse anche a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto che sta dando supporto al sindaco Fabio Lai che ha deciso l’evacuazione immediata delle case minacciate dal fuoco. Sul posto, coordinati dal Corpo forestale, sono intervenuti l’elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di AlĂ dei Sardi ed è arrivato anche un Canadair partito da Olbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendi a Sassari e alla Maddalena, fiamme vicino alle case: persone evacuate via mare – Video

