Giuseppe Rossi condivide la scelta dell’Inter | Chivu? Interessante da calciatore è stato un grande Ecco cosa mi aspetto dalla prossima stagione

Giuseppe Rossi, icona del calcio italiano e ora “Head of Sports” nel North Jersey Pro Soccer, ha condiviso il suo entusiasmo per la recente scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. Ex attaccante della Fiorentina e grande tifoso nerazzurro, Rossi riconosce le qualità del nuovo allenatore e si aspetta una stagione ricca di sorprese e successi. Ecco cosa pensa di questa interessante nuova avventura.

L’ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, si è espresso così sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu: le sue parole. Giuseppe Rossi, ex calciatore della Fiorentina e attuale “Head of Sports” del North Jersey Pro Soccer, squadra della USL (seconda divisione americana), è stato intervistato da Diretta.it. Nel corso della conversazione, Rossi ha toccato vari temi, inclusa la recente nomina di Cristian Chivu come allenatore dell’ Inter. Il nuovo tecnico nerazzurro ha attirato molta attenzione, e Rossi ha espresso la sua opinione sul futuro dell’Inter sotto la guida di Chivu, che, dopo una carriera da giocatore di alto livello, ora affronta la sfida di guidare la squadra in un’importante fase di rinnovamento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giuseppe Rossi condivide la scelta dell’Inter: «Chivu? Interessante, da calciatore è stato un grande. Ecco cosa mi aspetto dalla prossima stagione»

