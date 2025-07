Canoa Slalom Mondiali U23 Juniores | Ferrazzi in finale nel kayak

Inizia con grande entusiasmo il Campionato Mondiale di Canoa Slalom a Foix, Francia, dove gli atleti Under 23 e Juniores si sfidano in acque tumultuose. Tra le protagoniste italiane, spicca Xabier Ferrazzi, che si distingue nella categoria Under 23 maschile, qualificandosi per la finale A del kayak. La rassegna promette emozioni e grandi sfide, e i riflettori sono puntati sui giovani talenti italiani, pronti a fare la storia. Caterina Pignat conclude la sua avventura con determinazione, determinando il percorso verso nuovi traguardi.

Sono iniziati a Foix, in Francia, i Mondiali di canoa slalom dedicati alle categorie Under 23 e Juniores. Nella giornata inaugurale della rassegna iridata l'Italia raccoglie il miglior risultato con Xabier Ferrazzi che chiude in terza posizione le batterie e si qualifica per la finale A del kayak Under 23 maschile. Nelle batterie del kayak Under 23 femminile nessuna azzurra ottiene il pass per la qualificazione. Caterina Pignat conclude la sua prova in ventiduesima posizione con il tempo di 105.20 e sei penalitĂ . Quarantasettesimo posto per Lucia Pistoni che chiude la sua prova in 165.49, non prende invece il via Tamara Drescher.

