Le star di The Bachelor svelano il lato oscuro di Grant Ellis, dopo i suoi post controversi. La stagione 29, conclusa da tempo, continua a far discutere, con protagonisti che rivelano dettagli inediti e sorprendenti. Le testimonianze delle donne coinvolte offrono uno sguardo più profondo sulla dinamica dello show e sui risvolti nascosti. Scopriamo insieme cosa si cela dietro le quinte di questa saga intrigante.

La stagione 29 di The Bachelor si è conclusa da tempo, ma le dichiarazioni e le reazioni dei protagonisti continuano a suscitare discussioni tra gli appassionati. In particolare, l’attenzione si concentra sui comportamenti di Grant Ellis, che ha scelto di proporre matrimonio a Juliana Pasquarosa, lasciando fuori Litia Garr. Le testimonianze delle donne coinvolte offrono un quadro più dettagliato sulla dinamica della trasmissione e sui risvolti post-trasmissione. le rivelazioni delle concorrenti sulla stagione 29 di The Bachelor. la posizione di Zoe mcgrady e litia garr dopo la fine del programma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Le star di bachelor svelano il lato oscuro di grant ellis dopo i suoi post controversi

