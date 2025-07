Auto rinviato di un anno il blocco dei diesel euro 5

Ottime notizie per i possessori di veicoli diesel Euro 5: il divieto di circolazione è stato ufficialmente rinviato di un anno. Questa decisione, annunciata da Antonella Mazza Teruel, offre alle auto più datate una tregua, permettendo loro di continuare a muoversi senza restrizioni. È un sollievo che potrebbe influenzare positivamente molti automobilisti e il traffico urbano. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sul tema.

Via libera al rinvio di un anno per il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5.

la proposta della Lega di posticipare di un anno il blocco dei veicoli diesel Euro 5 rappresenta una svolta significativa.

Rinviato di un anno il blocco delle auto diesel Euro 5. Dal 2026 solo nei grandi Comuni; Tutto quello che c'è da sapere sullo stop alla circolazione delle auto a diesel Euro 5, che è stato posticipato; Via libera al rinvio di un anno del blocco per i veicoli diesel Euro 5.

Blocco Diesel Euro 5 in Lombardia: il divieto di circolazione slitta di un anno - Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità anche per Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Riporta msn.com

Blocco delle auto diesel Euro 5, ok al rinvio di un anno. Limiti solo nelle grandi città - La nuova norma posticipa al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia- Secondo ilsecoloxix.it