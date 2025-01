Lanazione.it - Una passerella al Vallone. Parcheggio e centro a portata di... pedone

Unapedonale unirà ildelcon via San Francesco a Poggibonsi. Il progetto è stato infatti selezionato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ciò ha portato all’aggiudicazione di un cofinanziamento pari a 100mila euro per il Comune. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento fra via San Francesco e l’area di sosta multipiano. Superficie quest’ultima che è accessibile e fruibile ma non consente il collegamento pedonale diretto con via San Francesco, strada che si trova infatti a un livello diverso rispetto all’ingresso al. Ingresso che avviene in quel caso da via Fortezza Medicea. Il passaggio pedonale è attualmente possibile attraversando l’area di sosta esterna verso via Balugano da Crema, strada che rientra in pratica nelstorico di Poggibonsi per il suo essere a ridosso e in qualche misura contigua nei confronti del cuore antico di Poggibonsi: lì sono presenti rampe e gradini.