Sport.quotidiano.net - Turno infrasettimanale in serie D. Folgore Caratese al crash test con la Pro Palazzolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Città di Varese punta ad avvicinare ulteriormente il Bra, capolista nel girone A.e Desenzano, nel B, vogliono tenere nel campo visivo il lanciato Ospitaletto. Sono due dei temi offerti dalla 25esima giornata del campionato diD in programma oggi, alle 14.30. Nel girone A il Città di Varese, secondo con 49 punti, riceve l’Oltrepò che è invece sestultimo e cerca punti salvezza. E ossigeno prezioso cerca anche la Vogherese che, quintultima con 24 punti, riceve il Fossano. Nel girone B la capolista Ospitaletto ospita la pericolante Nuova Sondrio mentre il Desenzano, secondo con la, se la vdrà in casa con il Sangiuliano. La stessasi prepara per una sfida d’alta classifica, in Brianza, con la Pro, quinta forza del campionato. La Casatese Merateerà invece le sue ambizioni playoff sul campo del Crema.