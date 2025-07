Oggi 12 luglio Santi Louis e Zelie Martin | genitori di Santa Teresina modello di santità nel matrimonio

Oggi, 12 luglio, celebriamo i Santi Louis e Zelie Martin, genitori di Santa Teresa del Bambin Gesù, esempi luminosi di santità vissuta nel matrimonio e nella famiglia. La loro vita ci invita a riflettere su come la fede e l’amore cristiano possano trasformare ogni rapporto in un cammino di santità. Scopriamo insieme come questi modelli di sposi cristiani continuano ad ispirarci ancora oggi.

Esempio di sposi cristiani, i Santi Louis e Zelie Martin sono i genitori di Santa Teresa del Bambin Gesù, hanno vissuto la santità nel matrimonio e in famiglia. I Santi Louis e Zelie Martin, che si ricordano oggi 12 luglio, ci mostrano come sia possibile vivere una vita cristiana e santa nel matrimonio, come genitori. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 12 luglio, Santi Louis e Zelie Martin: genitori di Santa Teresina, modello di santità nel matrimonio

In questa notizia si parla di: santi - louis - zelie - martin

Louis Martin e Zélie Guérin; Louis e Zélie, genitori santi; I SANTI CONIUGI MARTIN.

Oggi 12 luglio: Santi Louis e Zélie Martin. I santi genitori di Santa ... - Santi Louis e Zélie Martin (12 luglio) – photo web source Ultimo di sei figli, Louis Martin nasce il 22 agosto 1823 a Bordeaux. Segnala lalucedimaria.it

Santo del 12 luglio, Santi Louis e Zélie Martin: modello di sposi - Louis e Zélie Martin testimoniano come la santità di vita passa dalla propria vocazione, come quella al matrimonio. Scrive lalucedimaria.it