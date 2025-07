Luci a Villa Erba | al Lake Sound Park arriva Roberto Vecchioni

Preparati a vivere un'estate indimenticabile sulle sponde del Lago di Como! Domenica 13 luglio, Villa Erba si accende con musica e magia: Roberto Vecchioni torna dal vivo al Lake Sound Park di Cernobbio, portando il suo emozionante “Tra il silenzio e il tuono Tour”. Un evento imperdibile che unisce la poesia alle note, lasciando il pubblico senza fiato. Non perdere questa occasione unica di assistere a uno dei grandi maestri della musica italiana.

Roberto Vecchioni torna al live sul lago di Como domenica 13 luglio per il Lake Sound Park alle serre Villa Erba a Cernobbio (qui i biglietti) (qui le informazioni per i parcheggi) con “Tra il silenzio e il tuono Tour” che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Animali non ammessi all'evento di villa Erba, bufera social: "L'eleganza vera è l'accoglienza" - animali non ammessi all'evento di Villa Erba ha suscitato una bufera social. L'eleganza autentica si misura nell'accoglienza, e lo scorso dicembre vi abbiamo presentato SenSej, il celebre gatto abissino con oltre 1,5 milioni di follower.

