WWE | I Wyatt Sicks conquistano i titoli di coppia a SmackDown

L'11 luglio a WWE SmackDown, la scena è stata scossa dai Wyatt Sicks, che hanno conquistato i loro primi titoli di coppia, segnando un momento epico per la divisione. Con il supporto di Erick Rowan, Dexter Lumis e Joe Gacy hanno superato gli Street Profits in un match emozionante alla Bridgestone Arena di Nashville. Un trionfo che apre nuove strade e promette spettacolo senza precedenti nel panorama WWE.

La stable dedicata a Bray Wyatt ottiene il primo successo in carriera per Dexter Lumis e Joe Gacy, che sconfiggono gli Street Profits con l’aiuto di Erick Rowan Il match titolato. L’episodio dell’11 luglio di WWE SmackDown, andato in scena alla Bridgestone Arena di Nashville, Tennessee, ha visto un cambio di titolo storico per la divisione tag team. Dexter Lumis e Joe Gacy, rappresentanti dei Wyatt Sicks, hanno sconfitto Montez Ford e Angelo Dawkins degli Street Profits conquistando i WWE Tag Team Championship. Il match si è svolto mentre Nikki Cross e Uncle Howdy osservavano dalla rampa d’ingresso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net