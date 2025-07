Concorso Agenzia delle Entrate 2025 165 posti in Sicilia | i requisiti e come partecipare

Se sogni una carriera stabile e stimolante nel settore pubblico, il concorso dell'Agenzia delle Entrate 2025 è l'opportunità che fa per te. Con 2.700 posti disponibili, tra cui 165 in Sicilia, questa selezione rappresenta un'occasione unica per i giovani laureati desiderosi di contribuire al fisco italiano. Scopri i requisiti e come partecipare, e preparati a fare il primo passo verso un futuro promettente nel mondo delle entrate pubbliche.

Via al Concorso Agenzia delle Entrate 2025 per 2.700 funzionari. È online il portale InPa con il bando per la selezione pubblica rivolta ai giovani laureati. Concorso Agenzia delle Entrate 2025: il bando Come spiegato sul sito dell'Agenzia, il concorso punta ad assumere a tempo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

