LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Monte Nerone decisivo Longo Borghini sfida Reusser

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro d’Italia Femminile 2025! Oggi, la settima e penultima tappa promette emozioni intense lungo i 150 km da Fermignano a Monte Nerone. Con un percorso tra i più impegnativi della corsa, il duello tra Longo Borghini e Reusser si fa sempre più avvincente. Chi si aggiudicherà questa sfida decisiva? Restate con noi per scoprire ogni momento di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della settima e penultima tappa del Giro d’Italia femminile 2025. La frazione odierna vale un bel pezzo di trofeo, Marlen Reusser ed Elisa Longo Borghini sono pronte a darsi battaglia nei 150 km che vanno da Fermignano a Monte Nerone. Il percorso odierno è decisamente il più impegnativo e tortuoso dell’intera Corsa Rosa, in virtù dei continui saliscendi e dei 4 GPM presenti. Si parte con l’ascesa di Ca’ Marcuccio (3.8 km al 5%), posta al km 18 e non categorizzata come GPM. Si prosegue con lo scoglio di Acquapartita, tratto montuoso caratterizzato da un traguardo volante situato al km 44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Monte Nerone decisivo, Longo Borghini sfida Reusser

In questa notizia si parla di: diretta - giro - italia - femminile

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata - Vai su X

Diretta Live Ciclismo - segui con noi la quinta frazione del Giro d'Italia femminile 2025 Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Reusser e Longo Borghini si marcano strette, la sesta frazione va a Lippert; LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes si conferma in volata a Monselice! Reusser rimane in Rosa, Gigante perde secondi; Giro d’Italia Women 2025: cosa devi sapere e dove puoi vederlo in tv.

Il Giro d’Italia femminile domenica in pista: l’arrivo alle 14,30, la premiazione in piazza Senna - Un suono inconfondibile riecheggerà domenica sull’asfalto dell’Autodromo. msn.com scrive

Ciclismo, al via il Giro d'Italia femminile: le tappe della gara e le atlete favorite - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ciclismo, al via il Giro d'Italia femminile: le tappe della gara e le atlete favorite ... Scrive tg24.sky.it