L’addio all’ex patron. Bellini rimarrà in Canada.

L’addio a Francesco Bellini, l’illustre imprenditore farmaceutico italo-canadese, si svolgerà nel rispetto delle sue ultime volontà: sarà sepolto nella cappella privata nel cimitero di Montreal, lontano dall’Italia e dai luoghi che aveva lasciato. La sua scomparsa giunge come un fulmine a ciel sereno, lasciando un vuoto profondo nel mondo degli affari e della solidarietà. Ma così, il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha amato e stimato.

Sarà sepolto nel cimitero di Montreal Francesco Bellini, imprenditore farmaceutico italo canadese morto giovedì a Calgary per le conseguenze di un malore di origine cardiaca. Si era pensato che fosse inumato in uno dei cimiteri di Ascoli dove riposano i suoi genitori, ma le sue volontà e quella della famiglia sono state altre. Bellini aveva infatti fatto costruire nel cimitero di Montreal una cappella privata ed è lì che riposerà, dove i familiari, la moglie Marisa e i figli, potranno fargli visita ogni volta che vorranno. I funerali non saranno celebrati a breve. Ci sono norme in Canada che fanno ipotizzare che la cerimonia non avverrà prima del 23 o del 24 luglio, quindi fra quasi due settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it