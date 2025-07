Trump annuncia nuovo piano per le armi a Kiev | La Nato le pagherà al 100% e le darà all’Ucraina

Donald Trump torna a far parlare di sé annunciando un nuovo piano per le armi a Kiev, con la Nato pronta a coprire i costi. Nell’attesa della sua prossima dichiarazione, il panorama geopolitico si fa ancora più incerto, lasciando tutti a chiedersi quali saranno le sue mosse future e come influenzeranno il delicato equilibrio tra Russia, Ucraina e alleati occidentali. Resta da scoprire quale sarà la vera portata di questa strategia e gli effetti che potrà avere sulla scena internazionale.

Una nuova intervista di Donald Trump tenta di fare chiarezza su quali sono i prossimi passi che il Tycoon intende compiere in riferimento alla questione ucraina. Ieri, il presidente aveva annunciato che il prossimo lunedì pronuncerà un importante dichiarazione nei confronti della Russia. Al momento non si hanno certezze sugli argomenti che potrebbe trattare, ma .

