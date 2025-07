Tour de France 2025 | il punto sulla prima settimana

Il Tour de France 2025 ha acceso i motori tra emozioni, battaglie epiche e sorprese imprevedibili. La prima settimana ha già lasciato il segno, affrontando sfide di altissimo livello e momenti indimenticabili che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Ora, è il momento di fare il punto su quanto accaduto finora e di analizzare i protagonisti di questa spettacolare corsa sulle strade francesi, perché il meglio deve ancora arrivare.

? Tour de France 2025: è tempo di fare il punto dopo una prima settimana piena di emozioni, colpi di scena e grandi duelli sulle strade di Francia. Nella puntata odierna di Bika Today, Gian Luca Giardini analizza i temi caldi del Tour: – La sfida stellare tra Vingegaard e Pogacar, – Il prestigio della maglia gialla sulle spalle di Van der Poel, – I millimetri maledetti che hanno negato a Jonathan Milan un successo in volata, – Le sorprese del percorso, – Le prospettive per la seconda settimana e molto altro. Una puntata da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo, tra analisi tecniche, retroscena e curiosità da dentro il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: il punto sulla prima settimana

