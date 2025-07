Il maxi corteo per dire no a Pedemonatana

Oggi ad Arcore si riempie di voce e passione per dire basta al progetto Pedemontana. Alle 16.30, cittadini, attivisti e ambientalisti si uniranno in un corteo che attraverserà le vie della città, portando un messaggio chiaro: “No Pedemontana, né qui né altrove, né ora né mai”. Una mobilitazione che manifesta il forte desiderio di difendere il territorio e preservare il futuro. La protesta è solo l’inizio di un impegno condiviso per un ambiente più sano.

