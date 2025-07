Traffico Roma del 12-07-2025 ore 07 | 30

Benvenuti a tutti, ascoltatori di Luceverde Roma! Oggi, 12 luglio 2025 alle 07:30, la capitale si presenta con un traffico molto intenso, soprattutto verso le mete balneari del Lazio come Aurelia, Pontina e Via del Mare. Le principali arterie sono congestionate, con particolare attenzione sulla A1, A24 e Roma-Civitavecchia, complici anche i mezzi pesanti in fermo. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio questa giornata...

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso in direzione delle località balneari del Lazio quindi su Aurelia Pontina e via del Mare traffico intenso anche lungo principali arterie del territorio in particolare lungo la A1 Firenze Roma Napoli sulla A24 roma-l'aquila-teramo sulla Roma Civitavecchia ad agevolare gli spostamenti contribuisce in questa giornata da bollino rosso il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop in vigore dalle 8 alle 16 domenica invece consueto fermo per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22 lavori di potatura in Viale Trastevere tra via Dandolo e viale Aurelio Saffi al posto della linea tram 8 previste corse autobus potature anche in viale Aventino tra piazza di Porta Capena e piazza Albania raccomandiamo tutte le attenzioni del caso parliamo di trasporto ferroviario per segnalare che in questo fine sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo motivo i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche che ho al limitazioni tutti i dettagli sul luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2025 ore 07:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - lungo - giornata

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Si informa che nella giornata di domani verranno effettuati dei lavori di asfaltatura in Via Pozzillo, frazione San Marco ? Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, il traffico veicolare sarà temporaneamente interdetto lungo tutta la via #Cas Vai su Facebook

Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend 12 e 13 luglio: le giornate da bollino rosso e giallo; Giro d'Italia e 2 giugno, le limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni; Previsioni Traffico ponte 1 maggio: domenica 4 la giornata peggiore.

Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend 12 e 13 luglio: le giornate da bollino rosso e giallo - Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio: Giornate da bollino rosso e giallo per ... Segnala fanpage.it

Roma sud bloccata (ancora) dal traffico. Il venerdì di passione tra ingorghi e strade chiuse - Tra strade chiuse e modifiche alla rete dei trasporti i cittadini sono esasperati: "Un ingorgo caotico e infernale" ... Secondo romatoday.it