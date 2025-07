Siria nuovo gruppo jihadista a Damasco

Un atto di violenza che scuote ancora una volta la fragile pace in Siria, dove il terrorismo jihadista si rinnova e si fa sempre più minaccioso. La tragedia di Damasco, con l’attacco nel quartiere cristiano di Dwel’a, ci ricorda quanto la situazione nel Paese sia complessa e instabile. Cosa sta succedendo in Siria oggi? E quali sono le ripercussioni di questo nuovo gruppo jihadista? È fondamentale capire i fatti per non perdere di vista il contesto di una crisi che non dà tregua.

Cosa sapere sulla Siria oggi, con un nuovo gruppo jihadista a Damasco. Domenica 22 giugno, quartiere cristiano di Dwel’a, Padre Iohannes stava celebrando la messa nella chiesa di Mar Elias quando un uomo armato ha fatto irruzione. Ha aperto il fuoco sui fedeli, ha tentato di lanciare una granata (rimasta inesplosa) e si è fatto esplodere. Cinquantuno secondi: 25 morti, 60 feriti, un Cristo mutilato, un pavimento squarciato. L’attacco non è stato rivendicato dallo Stato Islamico. O almeno, non formalmente. A intestarselo due giorni dopo è stato Saraya Ansar al Sunna: un nuovo nome, la stessa logica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Siria, nuovo gruppo jihadista a Damasco

In questa notizia si parla di: siria - gruppo - jihadista - damasco

In Siria il gruppo Stato islamico rivendica il suo primo attacco contro il nuovo governo - In un contesto di instabilità e tensione, il gruppo Stato islamico torna a far sentire la propria voce, rivendicando un attacco contro il nuovo governo siriano.

L’attentato alla chiesa di Damasco è opera di un gruppo appena nato. I negoziati con Israele e le ambiguità del leader Al Sharaa. Vai su Facebook

Jihadista Vai su X

L’attentato a Damasco e il ritorno della minaccia jihadista in Siria; “In Siria, la presa di Damasco è un evento importante nell’evoluzione del jihadismo e dell’islamismo su scala globale”; Damasco nelle mani dei ribelli, Assad in esilio a Mosca - Biden, non permetteremo che Isis si ristabilisca in Siria.

C’è un nuovo gruppo terroristico in Siria - Dice di non far parte dello Stato islamico ma ci assomiglia, ed è nato da una pezzetto di insoddisfatti di Hayat Tahrir al Sham, il gruppo che ha rovesciato Assad ... Secondo ilpost.it

Strage Siria, rivendica gruppo jihadista - RaiNews - Strage in una chiesa, l'Isis torna a colpire a Damasco con un attacco ... Da rainews.it