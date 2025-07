La festa delle Cucine Popolari | Stasera tutti assieme a tavola Le relazioni umane sono il sale

Cena persone di tutte le provenienze, creando un ponte tra invisibili e visibili, tra solidarietà e speranza. La Festa delle Cucine Popolari di stasera celebra proprio questa magia, ricordando come il cibo possa diventare il linguaggio universale per unire le anime e rafforzare le relazioni umane. Un’occasione speciale per condividere, ascoltare e riscoprire il valore di essere insieme, perché nessuno deve sentirsi solo.

Un luogo dove gli invisibili diventano visibili. Sono le Cucine Popolari, un mondo che accoglie tutti, in un clima di solidarietà e di condivisione in cui, tre anni fa, il primo marzo 2022, si sono intrecciate le prime relazioni umane: tra i più bisognosi e chi si concede una pausa per prendersi cura di loro. Nei locali dell’ex mensa dell’istituto Don Baronio, in via Machiavelli 40, ogni giorno, dal lunedì al venerdì vengono accolte a pranzo o a cena, circa 130 persone, per un totale di 2.600 pasti offerti in un mese e 27.300 pasti all’anno distribuiti nell’arco di dieci mesi, da settembre a giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it