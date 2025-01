Calciomercato.it - Thiago Motta ‘esonerato’ nell’intervallo: il verdetto è pesantissimo

Primo tempo da dimenticare per la Juventus in questa ultima giornata di Champions League. Nel mirinoe il suo operato Ancora una serata molto complicata per la Juventus, sotto di un gol all’intervallo nella sfida casalinga contro il Benfica.: furia sui social (LaPresse) – Calciomercato.itLa partita dello Stadium si mette quindi quasi subito in salita tra l’infortunio di Kalulu e il gol di Pavlidis che ha approfittato proprio di una grossa ingenuità difensiva.Nel corso della prima frazione è quindi andata via via aumentando la rabbia dei tifosi che su X si sono scagliati controOUT#JuveSLB #UCL— Andrea (@andrecannataro) January 29, 2025encefalogramma piatto! nessuna reazione, anzi peggioramenti. bisogna staccare la spina con