Steam Deck | Guida per catturare screenshot e video

Laha rivoluzionato il gaming portatile, permettendo di godersi i propri giochi preferiti ovunque. Per immortalare i momenti migliori, è utile conoscere le funzioni die registrazione. Questati spiegherà come usarle in modo efficace.suVuoi salvare un’azione spettacolare o un panorama mozzafiato? Segui questi passaggi:Premi+ R1 simultaneamente.Comparirà una notifica di conferma in basso a destra.Un effetto sonoro simulerà uno scatto fotografico.Nascondere il Pop-Up degliSe scatti più immagini di fila, potresti ritrovarti il pop-up della conferma nei successivi. Per evitarlo:Apri il menu Impostazioni.Vai alla sezione In Gioco.Attiva l’opzione Nascondi notifiche negli