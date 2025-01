Dayitalianews.com - Simone Venier lascia il gruppo sportivo Fiamme Gialle. Il saluto ad una leggenda del canottaggio

L’argento olimpico di Pechino 2008il III Nucleo Atleti dopo oltre 30 anni di carrieraUn pomeriggio all’insegna dell’emozione e del riconoscimento per il canottiere, che lunedì scorso ha ricevuto un sentito omaggio da parte delledi Sabaudia. Il III Nucleo Atleti ha organizzato per lui una festa a sorpresa nel Teatro “Filippo Mondelli”, salutandolo nel giorno della sua partenza per un nuovo incarico all’interno del Corpo.Un’ovazione per un atleta simbolo delleAd accoglierlo, un’ondata di applausi e affetto da parte di oltre 100 ragazzi e ragazze delle Sezioni Giovanili di canoa e, che hanno voluto rendergli omaggio per il suo contributo al movimento. Una celebrazione calorosa per un atleta che ha rappresentato con orgoglio la divisa gialloverde per più di tre decenni.