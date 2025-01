Biccy.it - Scenografia di Sanremo 2025, il commento dello scenografo che ha curato i Festival di Amadeus

La Rai oggi ha pubblicato sul sito ufficiale e su tutti i social la prima foto delladeldicurata dall’architetto eRiccardo Bocchini.«L’eleganza della semplicità e dell’armonia»: la “Techno Hall” firmata dall’architetto Riccardo Bocchini.Ladi #https://t.co/lbvuOdhAiA pic.twitter.com/Xg9Hh2WTpW— Rai (@Raiofficialnews) January 29,Il progetto, descritto da Bocchini come una celebrazione “dell’eleganza della semplicità e dell’armonia“, è pensata per essere “capace di mutare aspetto e suggerire atmosfere diverse per ogni canzone, la cui semplicità cela la complessità di un lavoro che coniuga grafica e illuminotecnica, tecnologia e motori“. Sul palco sono state montate tre pareti che “si torceranno in tre dimensioni, tutto in un’essenzialità di linee, alla ricerca di una pulizia e di un’eleganza delle immagini: l’eleganza di una scena armonica che abbraccerà gli spettatori, trasferendo emozioni, e l’eleganza della forma che, attraverso le movimentazioni elettromeccaniche, si trasformerà al servizio delle canzoni, riuscendo perfino a sparire completamente“.